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Sokak ortasında kadınlardan böyle dayak yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2018 18:15 | Son Güncelleme

Kadınlara bulaşan adamın dayak yediği anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

Sokak ortasında yaşanan bu kavgada kadın dayanışması kazandı! Kadınlara bulaşmaması gerektiğini zor yoldan öğrenen adamın dayak yediği o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
adam kadın kavga dayak

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