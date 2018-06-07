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Sokak ortasında takla atan genç, vatandaşı perişan etti

İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2018 16:31 | Son Güncelleme

Sokak ortasında takla atarak şov yapmaya çalışan genç, masum bir vatandaşı perişan etti.

Gaziantep'te kaydedilen görüntülerde, sokak ortasında Bruce Lee gibi takla atan genç o sırada yoldan geçen masum bir vatandaşı perişan etti. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Takla

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