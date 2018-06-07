Sokak ortasında takla atan genç, vatandaşı perişan etti

Gaziantep'te kaydedilen görüntülerde, sokak ortasında Bruce Lee gibi takla atan genç o sırada yoldan geçen masum bir vatandaşı perişan etti. İşte o anlar...
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum