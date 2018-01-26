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Sokakta böyle dolaştı

İLGİNÇ HABERLER | 26.01.2018 18:19 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sosyal medyada yayılan bir görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Bali'de şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınları sonrasında sokaklar göle döndü. Kuta bölgesinde kaydedilen bu görüntüde ise, Avustralyalı bir turist göle dönen sokaklarda sörf tahtasıyla yüzdüğü görüldü.

İlk izlendiğinde herkeste merak uyandıran bu görüntünün nedeni öğrenildiğinde de sosyal medya üzerinde çeşitli yorumlar geldi. Bu durumun hem üzücü olduğu yorumu yapıldı ama aynı zamanda bundan eğlenmek için de bir sebep oluştuğu yorumları yapıldı. Sörf yapan adamın sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bali sörf sel

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