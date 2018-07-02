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Sokakta müzik yapan ufaklık izleyenleri kendisine hayran bıraktı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

Sokakta ukulele ile müzik çalan çocuk, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Taipei'de sokakta müzik yapan Feng E.'den muhteşem bir ukulele performansı izleyeceksiniz. Küçük çocuk ukulelesi ile Tommy Emmanuel'den 'Classical Gas'ı çalıyor.


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Tayvan Taipei freng e müzik ukulele

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