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Şoke eden görüntü! Aracın üzerinden böyle uçtu

İLGİNÇ HABERLER | 30.12.2017 17:45 | Son Güncelleme 9 saat önce

Rockford'da bir araç kamerasına yansıyan anlarda, önce araçtan inmek için kapıyı açan sürücü sonrasında ayağını gaza basıyor. Gaza basma işleminden sonra ayağı basılı kalınca karşısına çıkan aracın üzerinden adeta uçuyor.

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Anahtar Kelimeler:
gaz Kaza rockford

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