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Şoke eden görüntü! Motosiklet kullanırken böyle mesajlaştı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.06.2018 10:50 | Son Güncelleme

Önünde çocukla birlikte seyir halindeyken mesajlaşan kadın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Trafikte seyir halindeyken önünde çocukla beraber hem motosiklet kullanıp hemde telefonuyla mesajlaşan Vietnamlı kadın kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın Motosiklet Vietnam Çocuk mesaj

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