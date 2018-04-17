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SOLOTÜRK’ uçağının prova gösterisi nefes kesti

İLGİNÇ HABERLER  | 17.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

SOLOTÜRK’ gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı. Mini gösteri izleyenlerin nefesini kesti.

’SOLOTÜRK’ gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı. Gösteride Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ve Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan'ın uçaklarıyla ile yaptığı akrobasi hareketleri, izleyenlerin adeta nefesini kesti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için Çanakkale’de gösteri yapacak olan ’SOLOTÜRK’ gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı. Üzerinde boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olan F-16 savaş uçağının Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı mini gösteri nefes kesti.

Kordon boyunda gezmeye çıkan vatandaşlar, sürpriz gösteriyi nefeslerini tutarak seyretti. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla gösteriyi kaydetti. ’SOLOTÜRK’ Çanakkale’de diğer gösterisini ise 24 ve 25 Nisan’da Şehitler Abidesi’nde yapacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kamu-Sen Çanakkale prova

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