HABER

Son günlerin moda akımını kayda alırken başına gelmeyen kalmadı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran 'in my feelings challenge' akımı için araçtan inip dans etmeye başlayan kadının başına gelmeyen kalmadı. Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü.

Dünyada birçok kişi tarafından yapılan ve kısa sürede ün kazanmaya başlayan Drake'in şarkısı "In My Feelings" eşlğinde yapılan 'Do the shiggy' akımı için sosyal medyada çeşitli paylaşımlar ilgi görüyor. Ancak bu videoda görülen tamamen farklı.

Aracından inerek dans etmeye başlayan kadını uzaktan çeken kişiler eşine az rastanır bir olaya tanıklık ediyor. Dans eden kadın bir anda çantasını düşürüyor ancak dans etmeye devam ediyor. Olayı özel yapan durum ise arkadan gelen bir motosiklette bulunan iki kişinin, yere düşen çantayı alıp kaçması oluyor. Kadın, çantasını çalan adamları yakalamaya çalışsa da başarılı olamıyor. Olay sonrasında ne olduğu bilinmiyor. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
1976 yılında İstanbul, İzmir, Pamukkale, Efes ve Kapadokya1976 yılında İstanbul, İzmir, Pamukkale, Efes ve Kapadokya
Emekli albay trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurduEmekli albay trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
in my feelings challenge Do the shiggy dans sosyal medya akım

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1976 yılında İstanbul, İzmir, Pamukkale, Efes ve Kapadokya

1976 yılında İstanbul, İzmir, Pamukkale, Efes ve Kapadokya

Emekli albay trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Emekli albay trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu

İlgi göremeyen köpeğin yaptığına bakın

İlgi göremeyen köpeğin yaptığına bakın

Muğla'da vatandaşlar hortumu böyle görüntüledi

Muğla'da vatandaşlar hortumu böyle görüntüledi

Van'da tellere bağlanan köpek ölüme terk edildi

Van'da tellere bağlanan köpek ölüme terk edildi

Bunun adı vahşet! Vicdansız adam köpeği böyle sürükledi

Bunun adı vahşet! Vicdansız adam köpeği böyle sürükledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.