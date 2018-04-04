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Sosyal medya bu adamı konuşuyor! Dansöze taş çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2018 21:26 | Son Güncelleme

Yeteneği ile göz dolduran adamın dansöze meydan okuduğu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeteneği ile göz dolduran adamın dansöze meydan okuyarak kıvırmasını izliyoruz. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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dansöz adam

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