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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Kars'ta, eşeğe işkence kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2018 16:34 | Son Güncelleme

Kars’ta eşeğin başına poşet geçirerek döve döve bayıltan ve bunu da sosyal medyada paylaşan iki kişiye tepkiler yağıyor.

Sosyal medyada paylaştıkları ve Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde yaşanan olayda hayvan otlatan iki çoban müzik eşliğinde başlarına poşet geçirdikleri eşeklere sopa ile vura vura bayılttı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜSÜNÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İki kişinin eşeklere işkence yapması yanlarında bulunan diğer kişi tarafından anbean kaydedildi. O anlar daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Türkiye’nin her kesiminden tepki gören görüntülerin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, kendi sosyal paylaşım sitesinden konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

DKMP Müdürü Doğanay, “Kars'ta Eşeğin başına poşet geçirip sopa ile vuran şahıs bunu sosyal medyada yayınlayarak oluşturduğu infial Müdürlüğümüzce ivedilikle değerlendirilmiş olup ilgili şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunun 14 .Maddesinin a fıkrasına göre Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak,acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek,aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek suçundan idari yaptırım cezası uygulanmıştır” ifadelerine paylaşımında yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars eşek işkence

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bunlar yüzünden insanlığımdan nefret ettim bu nasıl bir zalimlik
sana ölüm yok
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