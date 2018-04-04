Sosyal medya fenomenleri adeta ölümle dans etti

Yaptığı tehlikeli macera anılarını kamerayla kaydedip sosyal medya üzerindeki aboneleriyle paylaşan Faster Andü ve Pavel Smirnova’nın, Antalya’nın tarihi Kaleiçi semti yat limanı çevresindeki kayalıklarda yaptığı birbirinden tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürüyor. Çevredeki turistlerin ve vatandaşların şaşkın bakışları eşliğinde bölgedeki evlerin çatılarına çıkan gençler, damdan dama zıplıyor, metrelerce yükseklikte surlara tırmanıp, kayalıklar üzerinden atlayışlar gerçekleştiriyor. Zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan gençler, bunlara aldırış etmeyip eylemelerine devam ederken, o anları da kameraya kaydediyor.
"İZLERKEN KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİM"
Binlerce abonesine yaşadıkları tehlikeli maceranın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerin, yüz binlerce tıklanma aldığı gözlenirken, videolara yapılan ‘Edirne Kapıları’na da tırmanın, daha kötü şeyler olabilirdi Allah korusun, Sizi izlerken kelime-i şehadet getirdim’ gibi yorumlar dikkat çekiyor.
(İHA)
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