HABER

Sosyal medya fenomenleri adeta ölümle dans etti

İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Antalya’da Youtube fenomeni 2 gencin, tarihi Kaleiçi surlarında yaptığı birbirinden tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürüyor. Dik yamaçlı surlara tırmanıp, kayalıklar üzerinde atlayışlar gerçekleştiren gençler, bu anları ise kameraya kaydedip aboneleri için sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Yaptığı tehlikeli macera anılarını kamerayla kaydedip sosyal medya üzerindeki aboneleriyle paylaşan Faster Andü ve Pavel Smirnova’nın, Antalya’nın tarihi Kaleiçi semti yat limanı çevresindeki kayalıklarda yaptığı birbirinden tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürüyor. Çevredeki turistlerin ve vatandaşların şaşkın bakışları eşliğinde bölgedeki evlerin çatılarına çıkan gençler, damdan dama zıplıyor, metrelerce yükseklikte surlara tırmanıp, kayalıklar üzerinden atlayışlar gerçekleştiriyor. Zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan gençler, bunlara aldırış etmeyip eylemelerine devam ederken, o anları da kameraya kaydediyor.

"İZLERKEN KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİM"

Binlerce abonesine yaşadıkları tehlikeli maceranın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerin, yüz binlerce tıklanma aldığı gözlenirken, videolara yapılan ‘Edirne Kapıları’na da tırmanın, daha kötü şeyler olabilirdi Allah korusun, Sizi izlerken kelime-i şehadet getirdim’ gibi yorumlar dikkat çekiyor.

(İHA)

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındıAntalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı
Kargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktıKargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktı
ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Faster Andü Antalya Pavel Smirnova

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızı gözlerinin önünde evlilik teklifi alınca dünyası başına yıkıldı

Kızı gözlerinin önünde evlilik teklifi alınca dünyası başına yıkıldı

Teskeresini alan askerden annesine sürpriz

Teskeresini alan askerden annesine sürpriz

Tofaşla makas atan gençler faciadan döndü

Tofaşla makas atan gençler faciadan döndü

Öfkeli fil dehşet saçtı!

Öfkeli fil dehşet saçtı!

YouTube'a saldıran Nasim Aghdam kim?

YouTube'a saldıran Nasim Aghdam kim?

Tartıştığı hastanın üzerine benzin döküp cayır cayır yaktı!

Tartıştığı hastanın üzerine benzin döküp cayır cayır yaktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.