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Sosyal medya karıştı! Bebeğiyle böyle atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 18:56 | Son Güncelleme

Malezya'da bir adam bungee jump heyecanını bebeğiyle yaşayan adama sosyal medyada tepki yağdı.

Malezya'da bir adam bungee jump heyecanını bebeğiyle yaşayınca internetten büyük tepki geldi. Görüntülerde bebeğine sarılan adam 60 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya bungee jump bebek

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