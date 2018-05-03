HABER

Sosyal medyada daha çok beğeni almak için trenin önüne atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Sosyal medya çılgınlığına her gün bir yenisi ekleniyor. Rusya'da kaydedilen bu olay görüntüde, sosyal medyada daha çok beğeni almak için canını tehlikeye atan genç tartışmalara neden oldu.

19 yaşındaki Alexey Derbilov, Moskova'daki Vystavochnaya metro istasyonunda tren raylarına uzanarak rayların arasındaki boşlukta trenin üzerinden geçmesini bekledi.

Genç adamın bu eylemi sosyal medyada yayınlayıp beğeni almak için yaptığı öğrenilirken, olayın görüntülerini internete yükleyen genç Rus polisi tarafından tutuklandı.


Jandarma paylaştı! İnanılmaz görüntülerJandarma paylaştı! İnanılmaz görüntüler
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Bahçeli'den olay yaratacak FETÖ iddiasıBahçeli'den olay yaratacak FETÖ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tren atlama beğeni

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Hakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamaz

Hakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamaz

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanını seçen papağan sosyal medyada fenomen oldu

Cumhurbaşkanını seçen papağan sosyal medyada fenomen oldu

Yolda ilginç görüntü! Çekyatı böyle taşıdı

Yolda ilginç görüntü! Çekyatı böyle taşıdı

Trafikte bacak bacak üstüne atarak ilerleyen motosiklet sürücü kamerada

Trafikte bacak bacak üstüne atarak ilerleyen motosiklet sürücü kamerada

Mehmetçiğin Gündoğdu marşı göğüs kabarttı

Mehmetçiğin Gündoğdu marşı göğüs kabarttı

Onlarca kişi havada asılı kaldı

Onlarca kişi havada asılı kaldı

Enflasyonun değersiz hale getirdiği paraları sokağa saçtı

Enflasyonun değersiz hale getirdiği paraları sokağa saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.