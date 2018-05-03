Sosyal medyada daha çok beğeni almak için trenin önüne atladı

19 yaşındaki Alexey Derbilov, Moskova'daki Vystavochnaya metro istasyonunda tren raylarına uzanarak rayların arasındaki boşlukta trenin üzerinden geçmesini bekledi.

Genç adamın bu eylemi sosyal medyada yayınlayıp beğeni almak için yaptığı öğrenilirken, olayın görüntülerini internete yükleyen genç Rus polisi tarafından tutuklandı.



