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Sosyal medyayı sallayan Mehmetçik

İLGİNÇ HABERLER | 18.01.2018 14:29 | Son Güncelleme 5 saat önce

Üs bölgesinde ayaklarının dibine roket düşen Mehmetçik önce havalanan helikopterinin durumunu sordu. Sosyal medyada hızla yayılan olayın videosuna yapılan yorumlarda ayağının dibine roket düşmesini umursamayan ve helikopteri merak eden Mehmetçiğe övgüler yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
helikopter roket mehmetçik

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