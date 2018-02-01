HABER

Sosyal medyayı sallayan yeni akım Rusya'dan çıktı

İLGİNÇ HABERLER | 01.02.2018 16:46 | Son Güncelleme

Rusya'nın Omsk sakinlernin sosyal medyaya yüklediği video binlerce beğeni aldı. -38 derecede kaynar suyu havaya atan insanlar suyun toz haline gelmesini izliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya internet soğuk sosyal medya kaynar su toz

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Ve Erdoğan harekete geçti

Ve Erdoğan harekete geçti

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Onu gören sıraya girdi

Onu gören sıraya girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metroda alkış tufanı koptu! Sesiyle herkesi büyüledi

Metroda alkış tufanı koptu! Sesiyle herkesi büyüledi

Yaban domuzu genç kadını böyle öldürdü

Yaban domuzu genç kadını böyle öldürdü

Kösal Baba, Rodallega ve N'doye'a fena saldırdı

Kösal Baba, Rodallega ve N'doye'a fena saldırdı

Avladığı domuzu sırtında taşıyan avcı kamerada!

Avladığı domuzu sırtında taşıyan avcı kamerada!

Genç kızın arkasından yaklaşıp eteğini yırttı!

Genç kızın arkasından yaklaşıp eteğini yırttı!

Pet şişeyle zehirli kobra yılanı yakalayan adam

Pet şişeyle zehirli kobra yılanı yakalayan adam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.