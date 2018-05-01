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Şov yapan şefe beklenmedik sürpriz

İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Japonya'da bir şefin yemekleri hazırlarken yaşadığı şok görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Japonya'da ünlü bir restoranda bir şefin yemekleri hazırlarken çektirdiği videoda beklenmedik bir olay yaşandı. Şef yemeklerini hazırlarken herkes hayranlıkla izliyordu. Ancak yaktığı ateş fazla yükselince lokantada bulunan yangın söndürme sensörleri devreye girdi.

Orada bulunan herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, devreye giren yangın söndürme sistemi nedeniyle de herkes ıslanıyor. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Şef yangın

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