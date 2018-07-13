Şov yaparken ölümden döndüler! Yaralanan genç ambulans yerine babasını istedi

Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Beşiktaş-Bomonti Tüneli Bomonti istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tünele girerek trafikte seyreden motosikletli genç, arkasındaki şahısla birlikte tek teker üstünde gitmek istedi. Ön tekeri kaldırarak bir süre bu şekilde giden motosikletli, kısa bir süre sonra dengesini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet yere düşerken, üstündeki gençler ise yere savruldu. Yolda metrelerce sürüklenen gençler hafif şekilde yaralanırken, seyir halinde olan araçların altında kalmaktan ise kıl payı kurtuldu. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEK TEKER KAZASI KAMERADA

Görüntülerde motosiklet üzerinde iki genç tek teker gidiyor. Bu sırada motosikletli dengesini kaybedip yere düşüyor. İki genç metrelerce sürükleniyor. Ardından gençlere vatandaşlar yardım ediyor.

Kazanın ardından ayağa kalkan gençlerden biri koşarak motosikletin yanına geldi. Bacağından yaralanan genç ise kaldırımda oturarak yardım bekledi. Acı içinde kenarda bekleyen gence yardım için giden vatandaşlar, gencin 'ambulans çağırma babamı çağır. babam arabayla gelir' sözleriyle karşılaştı. Tüneldeki sürücülerin yardımına koştuğu genç, vatandaşlar yardımıyla araca bindirilerek hastaneye götürüldü. Müdahalesi burada yapılan genç ardından taburcu edildi. (İHA)

