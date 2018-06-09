Şov yapmak isterken, canından oluyordu

İHA Muhabiri’nin edindiği bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Isparta İstanbul Caddesi üzerinde meydana trafiğin yoğun olmadığı saatlerde meydana geldi. Kazanın meydana geldiği o anlar, Isparta Emniyet Müdürlüğü’nün Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, trafiğin yoğun olmadığı saatlerde, bisikletli üç genç yolda seyir halinde olduğu, hatta içlerinden birinin yol ortasında durup başına beresini taktığı görülüyor. Kameralara yansıyan diğer bisikletli gençler ise onun yanından geçerek, yollarına devam ediyor.

Bu sırada bere takan kişi, bisikletin ön tekerini kaldırarak tek teker sürüş yapmak istiyor ancak bir anda dengesini kaybediyor. O sırada arkadan hızla gelen otomobil bisiklete yandan çarpıyor. Bisiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle düştü ve o şokla aniden kalkarak yolun sağ tarafına doğru koşuyor ve otomobil sürücüsü ise panikle orta refüje çıkıp takla atmaktan son anda kurtuluyor. Anlık gelişen kazadan bisiklet sürücüsünün şans eseri yaralanmaması ise kameralara saniye saniye böyle yansıyor.



