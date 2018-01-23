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Sovyet tüpleri Abhazya'da paniğe neden oldu

İLGİNÇ HABERLER | 23.01.2018 12:00 | Son Güncelleme 8 saat önce

Abhazya’nın başkenti Sohum’da Sovyetler döneminden kalma bir tesiste amonyak tankerleri ve kimyasal içerikli sanayi tüpleri bulundu. Tanker ve tüpler Abhazya’da paniğe neden oldu.

Abhazya’nın başkenti Sohum’a bağlı Bastala köyünde Sovyetler Birliği döneminde işletilen, Abhazya - Gürcistan savaşı sonrasında ise faaliyetleri sonlanan tesislerde amonyak olarak bilinen (NH3) tankerleri ve bazı kimyasal bileşiklerin depolandığı büyük tüpler bulundu.

108’den fazla tüpün 30’a yakınının boş olduğu tespit edilirken, bazılarında ise kimyasal olma şüphesi olduğu öğrenildi. Abhazya Acil Durumlar Bakanlığına gelen bir ihbar neticesinde ekipler tesislere gitti. Atıl durumdaki tesisin içinde bazı tanker ve tüpler bulunurken, tesis çevresinde yapılan kazılarda da tüpler bulundu. Uzman ekipler, akşama doğru başlayan çalışmaları geç saatlere kadar sürdürdü. Tüplerin ve tankerlerin tümü toplandı.

Kimyasalların solunum yoluyla zararlı olabileceği, cilde temas durumunda ise yanıklar oluşturabileceğini söyleyen uzmanlar, kimyasalların açığa çıkmadığını ifade ederek halkı rahatlattı. Bulunan tüp ve tankerler analiz ve imha için laboratuvarlara gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sovyetler Birliği Abhazya amonyak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu tüpleri pkklılar bedava diye gidip çalmazlarsa neciyim.
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