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SpaceX, Falcon 9 roketiyle 7 uydu fırlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 13:56 | Son Güncelleme

SpaceX firması, Falcon 9 roketiyle 7 uyduyu uzaya fırlatarak bir ilke imza attı.

SpaceX, dün gece California'da bulunan Vandenberg Hava Üssü'nden daha önce de fırlattığı Falcon 9 roketini bir kez daha uzaya gönderdi. Falcon 9 roketiyle birlikte 5 haberleşme uydusu ve 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu da yörüngeye gönderildi.

GRACE-FO uydusu, Dünya'nın değişen iklimini gözler önüne sermek için dünyanın su döngüsünü, buz tabakalarını ve atmosferini gözlemleyecek. Görevi yaklaşık 5 yıl sürecek uydu, ilerleyen dönemlerde su kaynaklarının nasıl kullanılabileceğini ölçecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
SpaceX SpaceX Falcon 9 rocket

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