SpaceX, Falcon 9 roketiyle 7 uydu fırlattı

SpaceX, dün gece California'da bulunan Vandenberg Hava Üssü'nden daha önce de fırlattığı Falcon 9 roketini bir kez daha uzaya gönderdi. Falcon 9 roketiyle birlikte 5 haberleşme uydusu ve 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu da yörüngeye gönderildi.
GRACE-FO uydusu, Dünya'nın değişen iklimini gözler önüne sermek için dünyanın su döngüsünü, buz tabakalarını ve atmosferini gözlemleyecek. Görevi yaklaşık 5 yıl sürecek uydu, ilerleyen dönemlerde su kaynaklarının nasıl kullanılabileceğini ölçecek. (İHA)
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