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Spor salonunda dehşet anları kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Çin’de bir spor salonunda yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken o sırada spor yapmakta olan kadının davranışı dikkat çekti.

Çin'de bir spor salonunda küçük bir çocuk, oynadığı yoga topunun sıkışması sonucu kolunu koşu bandına kaptırdı. Bir anda yaşadığı korkuyla ne yapacağını bilemeyen çocuk çaresizce kalakaldı.

O sırada orada spor yapmakta olan bir kadın, koşu bandının sarsılmasına rağmen kılını bile kıpırdatmazken çocuğun yardımına durumu kısa sürede fark eden annesi koştu. Annesi çocuğu oradan kurtarmayı başarırken spor yapan kadın hiçbir şey olmamış buna gibi devam etti.

Küçük çocuk da olayı hafif birkaç sıyrıkla atlattı. Olay anı spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yürüyüş bandı yerinden kopacak, mal karı hala ayar yapmaya çalışıyor. Bir insan mal olmasın, beyinsiz olmasın, sırf zarar...
Buna benzer bir olay mini market girişinde başımıza geldi. Kahve almak için marketin kapısının önüne geldiğimizde, kızım kapının otomatik açılır kapı olduğundan habersiz kapıyı itmeye çalışırken, kapı yana açıldı ve kızımın eli iki cam arasında sıkıştı. kızımın elini hemen çektim kurtardım.O esnada kızım çığlıklarla ağlamasına rağmen 2 metre ötedeki market sahibi ve eşi raflarına mal dizmeye devam etti. O mal oğlu mal market sahibi ile ömür boyu ilişkimi de kesmiş oldum.
salak karida yürümeye devam ediyor
Kadın aleti durdurma tuşuna basıyor siz neyin kafasını yaşıyorsunuz
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