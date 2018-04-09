Spor salonunda dehşet anları kamerada

Çin'de bir spor salonunda küçük bir çocuk, oynadığı yoga topunun sıkışması sonucu kolunu koşu bandına kaptırdı. Bir anda yaşadığı korkuyla ne yapacağını bilemeyen çocuk çaresizce kalakaldı.
O sırada orada spor yapmakta olan bir kadın, koşu bandının sarsılmasına rağmen kılını bile kıpırdatmazken çocuğun yardımına durumu kısa sürede fark eden annesi koştu. Annesi çocuğu oradan kurtarmayı başarırken spor yapan kadın hiçbir şey olmamış buna gibi devam etti.
Küçük çocuk da olayı hafif birkaç sıyrıkla atlattı. Olay anı spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
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