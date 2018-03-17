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Spor salonunda korkunç olay: Omuriliğini böyle kırdı!

İLGİNÇ HABERLER  | 17.03.2018 10:51 | Son Güncelleme

Spor salonunda korkunç olay: Omuriliğini böyle kırdı!

Spor salonunda yüksek kiloyla ağırlık çalışan adam omuriliğini kırdı. Korkunç kaza salonda bulunan kamera tarafından böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
spor salonu omurilik ağırlık

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