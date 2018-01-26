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Spor yaparken aşil tendonu kopunca çıkan ses herkesi ürküttü

İLGİNÇ HABERLER | 26.01.2018 18:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

41 yaşındaki Tiffany Van Dyke evde spor yaparken kendini kameraya kaydediyordu. Isınma hareketleri yapan kadının bir anda aşil tendonu koptu. O anda kameranın kaydettiği ses ise bir ürkücü olarak yorumlandı.

Sosyal medyada da yayılan bu görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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spor aşil tendonu

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Ne aşil tendonuymuş, içine çatapat koymuş küçükken, ayağı yaralandığında.
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