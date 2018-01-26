Spor yaparken aşil tendonu kopunca çıkan ses herkesi ürküttü

41 yaşındaki Tiffany Van Dyke evde spor yaparken kendini kameraya kaydediyordu. Isınma hareketleri yapan kadının bir anda aşil tendonu koptu. O anda kameranın kaydettiği ses ise bir ürkücü olarak yorumlandı.
Sosyal medyada da yayılan bu görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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