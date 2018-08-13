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Su içmek için musluğu açan köpek sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2018 19:24 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda susayan köpek musluğu kendi çabalarıyla açıp hem leğeni dolduruyor hem de su içiyor.

Yaz sıcakları hayvanlar için zorlayıcı oluyor. Bu nedenle sokaklara bir kap su koymakta fayda var.

LEĞENİ DE TAŞIYOR

Ancak bazen hayvanlar su bulamıyorlar. Bu durumda da kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

Görüntülerdeki köpek susuzluğunu gidermek için leğeni musluğun altına koyuyor ve musluğu açıp hem su içiyor hem de leğeni dolduruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Leğen sosyal medya köpek Su

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