Su içmek için musluğu açan köpek sosyal medyayı salladı

Yaz sıcakları hayvanlar için zorlayıcı oluyor. Bu nedenle sokaklara bir kap su koymakta fayda var.

LEĞENİ DE TAŞIYOR

Ancak bazen hayvanlar su bulamıyorlar. Bu durumda da kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

Görüntülerdeki köpek susuzluğunu gidermek için leğeni musluğun altına koyuyor ve musluğu açıp hem su içiyor hem de leğeni dolduruyor.



