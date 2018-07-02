Suda baygın bulunan kuş, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Edinilen bilgilere göre ilçe merkezinde bir lokanta mutfağının penceresinden içeri giren kuş, çıkmak isterken, sert bir şekilde önce cama sonra da suya düştü. Kuşun suda hareketsiz yattığını gören çalışanlardan Mehmet İzol, kuşu tekrar hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. Baygın halde bulunan kuş bir süre sonra kalp masajı sayesinde kendine geldi.

Duyarlı vatandaş tarafından kuşa yapılan kalp masajı diğer çalışanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kendine gelen kuş tekrardan doğaya salındı. (İHA)



