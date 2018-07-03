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Suriyelilerin bıçaklı yumruklu kavgası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

Adana'da Suriyelilerin bıçaklı, yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, yaklaşık 8 yıldır Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Suriyeliler dükkan yeri yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede küfür nedeniyle yumruklu kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada bir kişi iş yerinden aldığı bıçakla kendisini darp edenlere saldırdı. Çevredekiler şahsı engelleyerek bıçağı elinden aldı. Kavga, araya giren vatandaşlar tarafından önlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli kavga adana

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