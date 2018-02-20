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Sürprizi gören kaplanın bir anda aklı gitti

İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2018 14:41 | Son Güncelleme

Danimarka'da bulunan vahşi yaşam ve safari parkı Knuthenborg Safaripark'ta kaydedilen bir görüntü izleyenleri güldürdü.

Danimarka'da üç yaşındaki bir kaplan soğuktan dolayı donmuş küçük bir göletin üzerinde yürürken beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Buz kaplı göletin üzerinde yürümek isteyen kaplan, bastığı buzların çatlamasıyla bir anda suya düşme tehlikesi yaşadı.

Görüntülerde neye uğradığını şaşıran hayvanın panik halinde kendini toprak alana çıkarmayı başardığı görülüyor. İşte amatör kameraya kaydedilen o görüntü.

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Danimarka kaplan

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