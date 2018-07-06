Sürücünün dikkati faciayı önledi.

İngiltere'de araç kamerasına yansıyan görüntü, sürücü dikkatinin önemini gözler önüne serdi. Sürücü, seyir halindeyken, annesinin ihmali sonucu boşta kalan bir bebek arabası yola doğru sürüklenmeye başladığını fark ediyor. Bebek arabası tam yola düşerken, sürücü de frene basarak olası facianın önüne geçiyor. İşte o görüntü.

