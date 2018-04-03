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Sürücünün yanlış parka kızıp otomobilin silecekleri kırdığı anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında yanlış yere park eden bir araç yüzünden olduğu yerden çıkmakta zorlanan sürücü sinirlerine hakim olamadı. Aracından inen sürücü yanlış yere park edilen aracın sileceklerini kırarken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde bir AVM'nin otoparkında meydana geldi. Aracını park ettiği yerden çıkarmaya çalışan bir sürücü, yanlış yere park edilen bir araç yüzünden uzun süre çıkamadı. Yaptığı manevralarla park yerinden çıkabilen kızgın sürücü ardından aracından indi.

Yanlış park edilmiş aracın yanına giden şahıs, lüks otomobilin sileceklerini kırdı. Sinirini sileceklerden alan sürücü hızla AVM'den uzaklaşırken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs aracıyla uzun süre çıkmaya çalışıyor. Ardından aracıyla çıkan şahıs otomobilin sileceklerini kırıp ayrılıyor. (İHA)

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istanbul AVM otopark silecek

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