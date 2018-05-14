Sürücüyü şaşkına çeviren fare

Rusya’da trafikte ilerleyen otomobilin ön kısmında bir anda bir fare belirdi. Aracın motor kısmına gizlenen ve motor kısmı ısınınca kaputun üstüne çıkan fare, sürücü ve yanında bulunan eşini korkuttu. Kısa süre içinde de gözden kayboldu. Sosyal medyada yayılan bu görüntü ilgi gördü.
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