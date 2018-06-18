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Susayan köpeğe elleriyle su içirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

Bir trafik polisi, sıcaktan susayan sokak köpeğine elleri ile su içiriyor. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler izleyenleri duygulandırırken, polis memurunun yaptığı davranış hayvanseverler tarafından da takdirle karşılandı.

Malatya'da bir polis, susuz kalan köpeğe elleriyle su içirerek gönüllere taht kurdu. Köpeğe elleriyle su içiren kişinin trafik polisi Bünyamin Seyit Kurtulmuş olduğu belirtilirken o anlar insanın içini ısıtmaya yetiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bünyamin Seyit Kurtulmuş Su köpek Malatya polis

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
her susadıgı zaman içirsin o halde
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