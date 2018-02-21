Süt almak için sıraya giren sokak kedisi

İzmir Karşıyaka’da yaşayan vatandaşlara her gün sabah süt dağıtımı yapan sütçü Mustafa Aksakal’ın, müşterilerinin yanı sıra yolunu gözleyenlerden biri de bir sokak kedisi. Her sabah vatandaşlardan önce sıraya girerek, sütçünün gelmesini bekleyen sevimli sokak kedisi, görenleri hem güldürüyor hem de şaşırtıyor. Daha sütçü gelmeden oturarak sütçüyü bekleyen kedi, sütçü gelene kadar yerinden ayrılmıyor. Küçük kediye ilk sırayı kaptıran vatandaşlar ise hemen arkasına geçerek sıraya giriyor.

Önce kedinin sütünün verilmesini bekleyen vatandaşlar alışverişlerini de kedinin karnı doyduktan sonra yapıyor. Tam 4 yıldır her gün aynı şekilde sütçüsünü bekleyen kedi, karnını doyurduktan sonra ise sütçü gidene kadar yanından ayrılmıyor.

4 SENEDİR GELDİĞİMDE İLK SIRADA O BEKLİYOR

Her gün geldiğinde kediyi ilk sırada beklerken bulduğunu belirten sütçü Mustafa Aksakal, “Her gün geldiğim zaman hazır bekliyor ve 4 senedir böyle, her gün ilk geldiğimde onu görüyorum. İlk sırada hep o oluyor. Onun sütünü veriyoruz önce ondan sonra müşterilerimize veriyoruz. Her gün böyle minik dostumuzla dağıtım yapıyoruz. Burada bir aile gibiyiz” dedi.