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Süt kutusundan mikrofon yapan adam

İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

Süt kutusundan mikrofon yapan adam.

Bir bakkal dükkanında 4 kişilik dev orkestra, dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. İzleyenleri gülümseten bu görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı

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Orkestra süt kutusu

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