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Suudi Arabistan'daki defile hayrete düşürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir defilede, ülkede kadınların mankenlik yapması yasak olduğundan kadın kıyafetlerini tanıtmak için drone kullanılması, ortaya ilginç görüntüler çıkmasına sebep oldu.

Suudi Arabistan'da düzenlenen defile ortaya ilginç görüntüler çıkmasına sebep oldu.

MANKENLER YERİNE DRONE'LARA BIRAKTI

Şeriat ile yönetilen ülkede kadınların manken olarak podyuma çıkması yasak olduğu için kadın kıyafetlerini tanıtmak için drone kullanıldı. Salonda uçarak kıyafetleri tanıtan drone'lar, son derece ilginç bir manzaranın ortaya çıkmasına sebep oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan defile drone

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