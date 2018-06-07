Suudi Arabistan'daki defile hayrete düşürdü

Suudi Arabistan'da düzenlenen defile ortaya ilginç görüntüler çıkmasına sebep oldu.

MANKENLER YERİNE DRONE'LARA BIRAKTI

Şeriat ile yönetilen ülkede kadınların manken olarak podyuma çıkması yasak olduğu için kadın kıyafetlerini tanıtmak için drone kullanıldı. Salonda uçarak kıyafetleri tanıtan drone'lar, son derece ilginç bir manzaranın ortaya çıkmasına sebep oldu.

