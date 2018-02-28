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Suudi Arabistan'lı kadından şefe uçan tekme

İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2018 15:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının mutfak şefine uçan tekme ile vurduğu görülüyor. O anlar restoranın güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi.

Bu çarpıcı görüntüler Suudi Arabistan'da bir restorandan. Abu Zaid restoranında bir müşteri mutfak şefine uçan tekmeyle saldırdı. Havada tekme tokat savuran kadın güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan restoran mutfak şefi

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