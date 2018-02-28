Suudi Arabistan'lı kadından şefe uçan tekme

Bu çarpıcı görüntüler Suudi Arabistan'da bir restorandan. Abu Zaid restoranında bir müşteri mutfak şefine uçan tekmeyle saldırdı. Havada tekme tokat savuran kadın güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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