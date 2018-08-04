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Suya düşerken telefonunu kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2018 07:45 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilginç anlara sahne oldu. Ayağı kayarak havuza düşen kadın, ne pahasına olursa olsun o sırada telefonunu düşünüp onu suya düşmekten kurtarıyor.

Havuz kenarında müzik eşliğinde dans eden kadın, ayağı kayınca bir anda suya düştü. Elinde telefon olan kadın, o şartlar altında telefonunu kurtarmayı düşünüyor ve havuzun kenarına fırlatıyor.

Anlık düşünceyle günümüzün vazgeçilmez cihazlarından olan akıllı telefonununun suyla temas etmesini önlüyor. İşte en zor anda bile telefonunu kurtaymayı başaran kadının o görüntüsü.

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Anahtar Kelimeler:
kadın havuz TELEFON

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