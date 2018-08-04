Suya düşerken telefonunu kurtardı

Havuz kenarında müzik eşliğinde dans eden kadın, ayağı kayınca bir anda suya düştü. Elinde telefon olan kadın, o şartlar altında telefonunu kurtarmayı düşünüyor ve havuzun kenarına fırlatıyor.

Anlık düşünceyle günümüzün vazgeçilmez cihazlarından olan akıllı telefonununun suyla temas etmesini önlüyor. İşte en zor anda bile telefonunu kurtaymayı başaran kadının o görüntüsü.

