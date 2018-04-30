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Suyuna tuz atılan damat ters köşe oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 16:42 | Son Güncelleme

Kız isteme merasiminde klasikleşen damat adayının kahvesine tuz atma olayında ters köşe yapan gelin adayı, damat adayını gafil avlıyor.

Kız isteme merasiminde damadın tuzlu kahve içmesi olmazsa olmazlarımızdan. Ancak buradaki damat içtiği kahvenin tuzsuz olmasından mutlu olurken sonrasında efsane bir şekilde ters köşe oluyor.

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damat gelin kahve Su

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