Suyuna tuz atılan damat ters köşe oldu

Kız isteme merasiminde damadın tuzlu kahve içmesi olmazsa olmazlarımızdan. Ancak buradaki damat içtiği kahvenin tuzsuz olmasından mutlu olurken sonrasında efsane bir şekilde ters köşe oluyor.
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