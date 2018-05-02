Tabaktaki balık bir anda canlandı

Bir Çin restoranında kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürüyor. Pişirilip servis edilen balık bir anda hareket etmeye başladı ve kendini tabaktan dışarı attı. Yeniden solumaya başlayan balık masadakileri de korkuttu. Bazı balık türlerinin iyice pişirilmezse hayatta kaldıkları belirtildi.
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