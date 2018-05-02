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Tabaktaki balık bir anda canlandı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2018 21:35 | Son Güncelleme

Çin restoranında kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Bir Çin restoranında kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürüyor. Pişirilip servis edilen balık bir anda hareket etmeye başladı ve kendini tabaktan dışarı attı. Yeniden solumaya başlayan balık masadakileri de korkuttu. Bazı balık türlerinin iyice pişirilmezse hayatta kaldıkları belirtildi.

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balık çin restoranı

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