Tabaktaki balık birden canlandı

İtalya'da bir restoranda çekilen görüntü hayrete düşürdü. Yemek için fırın tepsisinde pişirilmek için hazırlanan balık bir anda hareket etti. Solungaçları tarafından hareket eden yaklaşık 4 kiloluk orfoz cinsi balığın bu hareketi İtalyan bir şefin dikkatinden kaçmadı.

Yaşanan bu olaydan sonra balığa bir ad verilip pişirilmeden, Cenova yakınlarında bulunan suya geri bırakıldı. Bu görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.