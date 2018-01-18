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Tabaktaki balık birden canlandı

İLGİNÇ HABERLER | 18.01.2018 12:18 | Son Güncelleme 7 saat önce

İtalya'da bir restoranda çekilen görüntü hayrete düşürdü. Yemek için fırın tepsisinde pişirilmek için hazırlanan balık bir anda hareket etti. Solungaçları tarafından hareket eden yaklaşık 4 kiloluk orfoz cinsi balığın bu hareketi İtalyan bir şefin dikkatinden kaçmadı.

Yaşanan bu olaydan sonra balığa bir ad verilip pişirilmeden, Cenova yakınlarında bulunan suya geri bırakıldı. Bu görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

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balık İtalya canlandı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kesin çin de çekilmiştir. Adamlar balığı canlı canlı kızartıp masaya getiriyorlar video da seyrettim.. embesil müşteride kopara kopara yiyor balığı adi allahsız kitapsız dinsiz imansız çinliler
CANİ HERİFLER CANLI CANLI PİŞİRMİŞLER ZAVALLIYI.
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