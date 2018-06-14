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Taciz edildi çizmeyle tekme attı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Taciz edildi çizmeyle tekme attı.

Endonezya'da 32 yaşındaki pop şarkıcısı sahne kenarında çömeldiği sırada, hayranlarının tacizine maruz kaldı. Şarkı söylerken tacize uğrayan şarkıcı, ayağa kalktığında beklenmeyen bir hareket yaptı. Kendisini taciz eden adamın yüzüne topuklu deri çizmeleriyle sert bir tekme attı. Yaşanan o anlar kameraya yansırken ülkede de gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya şarkıcı taciz tekme

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