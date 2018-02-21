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Tacizciyi evire çevire dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2018 11:55 | Son Güncelleme

Tacizciyi evire çevire dövdü.

Mısır'da yaşanan bir taciz olayında bu defa farklı bir son yaşandı. Yolda yürüyen Rania F. adlı bir genç kız, kendisini taciz eden bir adamı sokak ortasında dövdü.

Kadın bununla da yetinmedi yoldan geçen başka bir adamdan yardım aldı. Rania yasal işlem başlattı ve 25 yaşındaki saldırgan sonunda hapse atıldı.

O anlar ise güvenlik kameralarına takıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır taciz

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