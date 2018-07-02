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Tahtanın arasından geçemeyince yuttuğu yumurtaları geri çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

Tahtanın arasından geçemeyince yuttuğu yumurtaları geri çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi tarafından kaydedilen görüntü hayrete düşürdü. Bir sabah karşılaştığı manzarada delikte sıkışan yılanı gören bir kişi o anları görüntüledi. Bir çeşit kuş yumurtası yiyen yılan, sıkıştığı yerden çıkamayınca, yuttuğu yumurtaları geri çıkardı. Bu ilginç anlar böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
yılan yumurta sıkışma

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