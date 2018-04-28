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Taksim metrosunda dans eden adam sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

Taksim metrosu dün renkli görüntülere sahne oldu. Barış Manço'nun ünlü şarkısı 'Aynalı Kemer' şarkısıyla dans eden bir adam büyük ilgi gördü. Çevredekiler cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

İstanbul metrosunda müzik yapan çalgıcıların keyifli müziklerine eşlik eden bir adam ilerleyen yaşına rağmen sergilediği keyifli hareketlerle bir anda çevrenin meraklı gözlerle dolmasını sağladı. Müziğe dansıyla renk katan adamın sergilediği flamenko figürleri, ismin bir dönem bu işin dersini aldığını ya da profesyonel olarak bu dansla ilgilendiğini gösteriyordu.

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Taksim metro sosyal medya

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