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Taksim meydanında turistten çocuğuna ilginç önlem

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

Her gün binlerce insanın uğrak mekanı olan Taksim Meydanı’nda bir turistin küçük çocuğu için aldığı ilginç önlem görenleri şaşırttı.

Her gün binlerce insanın uğrak mekanı olan Taksim Meydanı’nda bir turistin henüz 3-4 yaşlarında olan çocuğunun kendisinden uzaklaşmaması için aldığı yöntem şaşırttı.

Turistin adeta tasmayı andıran bir yöntemle çocuğunu bağladığı görüldü. Çocuğun uzaklaşmasını önlemek için uyguladığı yöntem görenleri hayrete düşürdü.
Kameralara yansıyan görüntülerde turistin çocuğunu bu yöntemle kendisine doğru çekerek uzaklaşmasına engel olduğu görüldü.

Turist çocuğunu gezdirdiği sırada başka bir vatandaşın da benzer şekilde köpeğini gezdirmesi ilginç görüntüler oluşturdu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim tasma Çocuk

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