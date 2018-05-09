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Taksinin ani freni kazaya sebep oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Dolmabahçe-Bomonti Tünelinde, motosiklet sürücüsünün aniden duran taksiye arkadan çarptığı anlara ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi havada takla atarak yere düşüyor.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Beşiktaş istikametinde sabah saat 10.15 sıralarında, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yere savrularak yaralanmıştı.

Meydana gelen feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki taksi biranda duruyor. Bunun üzerine aynı istikamette seyreden motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişiyi havada takla atarak yere savruluyor. Kazanın ardından diğer sürücüler de durarak yaralıların yardımına koşuyor. Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılıyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ KASKI KURTARDI

Aniden duran taksiye hızla arkadan çarpan motosiklet sürücüsünü ve yanındaki arkadaşını kask kurtardı. Çarpmanın hızıyla havada takla atarak sert bir şekilde yere düşen motosikletliler, başlarına taktıkları kask sayesinde kazayı hafif yaralanarak atlattı.

(İHA)

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Kaza Dolmabahçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Taksisi yüzde yüz kusurludur, Fren lambaları yanmadığı gibi tünel içinde durmak yasaktır .Ayrıca acil durumlarda durman gerekiyorsa yavaşca sağa yanasıp dörtlülerini yakarsın .Zınk diye durulmaz yolun ortasında .Gereken en ağır ceza taksiciye verilmeli.Sonrada kimse neden UBER i tercih ediyorsunuz diye ağzını açmamalı.
bu taksicilerin dolmuşçuların yaptığı trafik ihlalleri artık insanların hayatını iyice riske atmaya başladı. Bu insanlar ne trafik kuralı nede insanlık kuralına uymaktalar.
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