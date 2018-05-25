Talihsiz adam alev alev yandı.

Çin’de bir evde doğalgaz patlaması oldu. Ev patlamanın etkisiyle alevlere teslim olurken, bu sırada içeride bulunan bir kişi de yangından kaçamadı. Kendisini can havliyle dışarı attı. Alev topuna dönen adam çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken o anlar kameraya yansıdı.

