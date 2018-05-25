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Talihsiz adam alev alev yandı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2018 08:03 | Son Güncelleme

Talihsiz adam alev alev yandı.

Çin’de bir evde doğalgaz patlaması oldu. Ev patlamanın etkisiyle alevlere teslim olurken, bu sırada içeride bulunan bir kişi de yangından kaçamadı. Kendisini can havliyle dışarı attı. Alev topuna dönen adam çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken o anlar kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Doğalgaz Patlaması yanan adam

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