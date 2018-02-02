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Talihsiz adamın kötü günü

İLGİNÇ HABERLER | 02.02.2018 09:46 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenleri güldürdü. Bir adam su birikintisine yakın yerde yürürken oradan geçen araçlar adamı baştan aşağı ıslatıyor. Duruma isyan eden adam ise böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Şanssızlık su birikintisi

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