HABER

Tamamı buz tutan gemideki buzları kırmaya çalışan mürettebat

İLGİNÇ HABERLER | 08.01.2018 14:08 | Son Güncelleme 3 saat önce

Amerika'nın Minnesota Eyaleti'nde soğuktan tamamen buzla kaplanmış gemideki görüntüler, Amerika'daki kışın ne kadar çetin geçtiğinin göstergesi niteliğinde. Gemi mürettebatının hummalı çalışması da kameraya böyle yansıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buz gemi Amerika Birleşik Devletleri

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

O şimdi bambaşka biri oldu

O şimdi bambaşka biri oldu

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anne ve oğluna acımasız dayak kamerada

Anne ve oğluna acımasız dayak kamerada

Donmuş göldeki köpeği kurtardı

Donmuş göldeki köpeği kurtardı

Hindistan’da bir adam düğünden kaçırılıp zorla evlendirildi

Hindistan’da bir adam düğünden kaçırılıp zorla evlendirildi

İki aslana saldıran yürek yemiş minik köpek!

İki aslana saldıran yürek yemiş minik köpek!

Sinsice yaklaşıp saldırıya geçti

Sinsice yaklaşıp saldırıya geçti

Eleanor Kasırgası'nda futbol oynamak

Eleanor Kasırgası'nda futbol oynamak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.