Tamir edilen telefon bir anda patladı

Çin'de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şaşırttı. Tamir edilen bir cep telefonu bir anda patladı. Tamircinin de şok yaşadığı olayda cep telefonundan çıkan alevin şekli de merak konusu oldu. İşte o görüntü.