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Tamir edilen telefon bir anda patladı

İLGİNÇ HABERLER | 31.01.2018 11:16 | Son Güncelleme

Çin'de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şaşırttı. Tamir edilen bir cep telefonu bir anda patladı. Tamircinin de şok yaşadığı olayda cep telefonundan çıkan alevin şekli de merak konusu oldu. İşte o görüntü.

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çin TELEFON patlama

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