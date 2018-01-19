Tamir ettiği tablet elinde patladı, patlama anı kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Cep telefonu tamirciliği yapan Aziz Caymaz, müşterinin getirdiği tableti tamir etmeye çalıştığı sırada bataryası elinde patladı. Alev alarak patlayan tableti yere fırlatan Caymaz, yara almaktan son anda kurtuldu.

İş yerinde bulunanlar alev alarak koltuğun üstüne düşen tableti su dökerek söndürdü. Patlayan tabletin bataryasının orijinal olmadığını belirten Caymaz, vatandaşlara kesinlikle orijinal batarya kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

PATLAMA ANINI ANLATTI

Tableti tamir ederken bataryasında şoklama yaptıklarını dile getiren Caymaz, güvenlik kamerası kayıtlarını göstererek, “Çin malı batarya birazdan alev alacak. Biz hemen müdahale edip söndürmeye çalışıyoruz. Ekranda da gördüğünüz gibi hemen söndürmeye çalışıyoruz. Kötü batarya kullanmanın sonucu, ekranda da göründüğü gibi” dedi.

KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Başka bir tableti tamir ederken orijinal olduğu için bu tür sıkıntıların yaşanmadığını dile getiren Caymaz, “Kötü bataryalarda aniden patlamalar yaşanabilir. Her zaman 5 lira, 10 lira fazla olsun ama orijinal batarya öneriyoruz. Şu anda elimde orijinal batarya duruyor. Bu tür bataryalarda bir sıkıntı yaşanmaz ama kötü bataryalarda aniden patlamalar yaşanabilir ve kötü sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı. (İHA)